شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مخرجه سورية مع مواطن في جبال فيفاء تثير الجدل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جمعت صورة طريفة المخرجة السورية ” لورين عيسى ” مع مواطن ومسن وأسرته، في جبال فيفاء بمنطقة جازان؛ حيث وقفت واضعه يدها فوق كتف المواطن لتلتقط صورة للذكرى، كانت محل جدل كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر رواد التواصل الاجتماعي، أنها أحرجت المواطن أمام أسرته؛ فمنهم من كتب “ليتك تعلمتي من هالعجوز ان الحشمه والحجاب من الدين، وكذلك كتب آخر ” الشايب بيقربك شي” وغيرها من التعليقات التي تعبر عن اراء متابعيها.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وكانت المخرجة السورية قد نشرت عبر مدونتها الصورة، وكتبت متغزله في جبال فيفاء: ” هنا فيفا جار القمر سحر الطبيعة في فيفاء يأسرني أنسامها سبقت قبل الورى أثري ففي العيون سرى كالكحل يؤنسني وفي الصدور غدا كالنقش في الحجر فيفاء يا ( شامة) في خد فاتنة ونجمة في ليالي المجد والسمر “.

وأضافت: ” للرعد إن جاد فيك الغيث قهقهة عـلى جـبـالك يـا محـبوبـة البشر وللسحاب على ثغر المسا قبل سرى النسيم بها يا جارة القمر حديث أهلك مثل الشهد مطعمه وجود أهـلك مثل السيل والمطر سلي الولاء الذي مازال يذكركم أهـل المروءات والـتـاريـخ والسيـر.. احمد حلواني “.