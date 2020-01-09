تسريب فيديو نادر لصدام حسين سيبكي عند مشاهدته كل حكام العرب ..!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو نادر للرئيس العراقي صدام حسين ، وهو يتحدث إلى القاضي الذي يقوم بمحاكمته . ويقول صدام حسين بالفيديو المتداول موجها خطابة للقاضي ، انا اخوك العراقي ، ما اخاف من الاعدام ، وانا هنا ادافع عنكم وليس عن صدام حسين . --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • ما الذي سيحدث للأمير محمد بن سلمان في 2020م .. الفلكي الشهير الذي تنبأ بمقتل ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يتنبأ بمفاجأة مزلزلة ترعب الشارع السعودي ..شاهد • في هذا البلد العربي إختر الفتاة التي تعجبك وتزوجها بـ200 دولار فقط • تسريب فيديو نادر لصدام حسين سيبكي كل حكام العرب عند مشاهدته ..! • فتاة سعودية طالت عزوبيتها فأتصلت بالشيخ المغامسي تبحث عن زوج فأباح لها ان تقوم بهذة العادة ..شاهد • فستان مذيعة قناة "بي بي سي" يتمزق وهي على الهواء مباشرة ..شاهد كيف تصرف زملائها لانقاذ الموقف ..«صور» Advertisements • هل تعرفون من هي والدة الأمير الوليد بن طلال ..شاهدو المفاجأة بالصور • عاجـــل : الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتعرض لمحاولة اغتيال • شاهد : الإمارات ..فتاة غفت في سيارة الأجرة فتفاجئت بالسائق جالساً على ركبتيها!! • عاجـــل : أردوغان يفجر مفاجئة تربك الامارات والسيسي • شاهد كيف تصرف مذيعو قناة الجزيرة عندما تفاجأو بظهور "توم وجيري" على الشاشة وهم يقدمون الأخبار .."فيديو" --------------------------------- واعترض صدام حسين خلال الجلسة على عدم توقيف المحاكمة اثناء دخول وقت الصلاة ، مؤكدا للقاضي ان حق الله لا يؤجل . شاهدو الفيديو :

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