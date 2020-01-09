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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو...الحوثيين يلقون القبض على الرئيس البشير وصدمة كبيرة لكل السودانيين بعد معرفة اين وضعه الحوثيون وماذا فعلو به

2020/01/09 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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