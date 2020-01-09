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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الأن: صدور 4 قرارات عاجلة...(ألأسماء و المناصب)

أصدر نايف صالح البكري وزير الشباب والرياضة اليوم الاربعاء ،أربعة قرارات وزارية.

وذكرت مصادر إعلامية رصدها " أحداث نت " قبل قليل " أن الوزير البكري أصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2020م قضى بتكليف علي يسلم باشعيب مستشاراً لوزارة الشباب والرياضه لشئون حضرموت الوادي والصحراء.

وأضافت المصادر "كما أصدر القرار رقم ( 3 ) بتكليف رياض صلاح الجهوري مديراً لمكتب الشباب والرياضة بمحافظة حضرموت - الوادي والصحراء، وكذلك أصدر وزير الشباب والرياضة، قراران بتعيين نواب لمدراء مكاتب الشباب والرياضة بمحافظة حضرموت.

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بالإضافة إلى إصداره القرار رقم ( 4 ) بتعيين احمد صالح بامهري نائباً لمدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة حضرموت - الساحل.والقرار رقم ( 6 ) بتعيين عبدالله عبيد باسيف نائباً لمدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة حضرموت - الوادي والصحراء.

ونصت المادة الثانية من القرارات على العمل بها من تاريخ صدورها والعمل على اتخاذ كل التدابير والاجراءت لتنفيذ تلك القرارات.