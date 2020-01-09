شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..الزبيدي يجن جنونه بعد تلقيه خبر كارثي نزل على راسه كالصاعقة وقلب الامور راسا على عقب..والنخبة الشبوانية تنقلب عليه وترفض أوامر الضباط الاماراتيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الزبيدي يجن جنونه بعد تلقيه خبر كارثي نزل على راسه كالصاعقة وقلب الامور راسا على عقب..والنخبة الشبوانية تنقلب عليه وترفض أوامر الضباط الاماراتيين

2020/01/09 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..الزبيدي يجن جنونه بعد تلقيه خبر كارثي نزل على راسه كالصاعقة وقلب الامور راسا على عقب..والنخبة الشبوانية تنقلب عليه وترفض أوامر الضباط الاماراتيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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