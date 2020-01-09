عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلى وجرحى في كسر هجوم حوثي على جبهة الفاخر بالضالع

الخميس 9 يناير 2020

الخليج 365

كسرت القوات المشتركة في وقت مبكر من يوم الخميس 9 يناير 2020، هجومًا عنيفًا للمليشا الحوثية في جبهة الفخر غرب مديرية قعطبة أكبر مديريات محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وقال مصدر عسكري في قيادة اللواء ثلاثين مدرع، إن القوات المشتركة كسرت هجومًا عنيفًا للمليشيا الحوثية الموالية لإيران بجبهة الفاخر، وسقط العديد من القتلى والجرحى.

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وأوضح المصدر العسكري أن هناك عددًا ليس بالقليل من القتلى والجرحى الذين سقطوا من مليشيا الحوثي بنيران القوات المشتركة، لكنه لم يوضح العدد.

وكانت المليشيا الحوثية، نفذت حملة تهجير للمواطنين في ديسمبر الماضي، بمنطقة حبيل السمعي وبيت الشرجي وحمام النبيجة غرب مديرية قعطبة، واستحدثت في تلك المناطق الخنادق واستقدام تعزيزات بشرية ضخمة، استعدادا لجولة حرب نحو المحافظات الجنوبية في اليمن، وفقًا للمصدر.

وخلال الفترة الأخيرة، لجأت المليشيا الحوثية إلى قصف القرى الأهلة بالسكان، بالهاون والمدفعية وصواريخ الكاتوشا عشوائيا مما أثار الخوف لدى المدنيين في قرى “القفلة” و “الريبي” و “شخب” و “باجة”، بسبب خسائرها المتتالية.