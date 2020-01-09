عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تحرم اليمنيين من 7 أطنان من الأدوية وتتلفها

الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أتلفت الميليشيات الحوثية سبعة أطنان من الأدوية التابعة لإحدي المنظمات الدولية بعد تعرضها للتلف بسبب رفض الميلشيات لفريق عمل المنظمة توزيعها لمدة ثمانية أشهر.



وقالت مصادر محلية إن ”منظمة العمل لمكافحة الجوع تعرضت لسلسلة من (التعسفات الحوثية)، ومنعت في الفترات الماضية من توزيع أدوية ومواد غذائية، مما سبب في تلف جزء كبير من المساعدات التي تقدمها للمواطنين في محافظة الحديدة الساحلية“.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي في مدينة الحديدة اقتحمت أحد مخازن المنظمة وأتلفت كميات كبيرة منها 48 صنفًا من الأدوية للأمراض المزمنة، وكميات أخرى من السوائل الوريدية والفيتامينات.

وأعلنت الميليشيات الحوثية إتلاف كميات من الأدوية والمكملات الغذائية المنتهية الصلاحية تابعة لمنظمة العمل لمكافحة الجوع بالمحافظة؛ بسبب ”عدم صلاحيتها وسوء تخزينها وتعرضها للحرارة ومعدلات الرطوبة الزائدة“، وفق قولها.

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وخلال الأشهر العشرة الماضية، تعرضت العشرات من المنظمات الدولية العاملة في اليمن لممارسات تعسفية من الحوثيين، بهدف ابتزاز تلك المنظمات، مما أدى ببعضها إلى تعليق أنشطتها في الجانب الإنساني، قبل أن تستأنف العمل من جديد.

ويمثل وضع قيود أمنية لتحركات وأنشطة تلك المنظمات واحدا من أبرز الممارسات الحوثية، والتي تتسبب في توقف الأنشطة الإغاثية والإنسانية وتعرض المئات من الأطنان للتلف بسبب التخزين لفترات زمنية طويلة.

وأعلنت الميليشيات الحوثية إتلاف كميات من الأدوية والمكملات الغذائية المنتهية الصلاحية تابعة لمنظمة العمل لمكافحة الجوع بالمحافظة؛ بسبب ”عدم صلاحيتها وسوء تخزينها وتعرضها للحرارة ومعدلات الرطوبة الزائدة“، وفق قولها.

وخلال الأشهر العشرة الماضية، تعرضت العشرات من المنظمات الدولية العاملة في اليمن لممارسات تعسفية من الحوثيين، بهدف ابتزاز تلك المنظمات، مما أدى ببعضها إلى تعليق أنشطتها في الجانب الإنساني، قبل أن تستأنف العمل من جديد.

ويمثل وضع قيود أمنية لتحركات وأنشطة تلك المنظمات واحدا من أبرز الممارسات الحوثية، والتي تتسبب في توقف الأنشطة الإغاثية والإنسانية وتعرض المئات من الأطنان للتلف بسبب التخزين لفترات زمنية طويلة.