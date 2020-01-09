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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهجرة الدولية: قدمنا 100 كرسي متحرك للأطفال في صنعاء الخميس 9 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أنها قدمت حوالي 100 كرسي متحرك للأطفال في صنعاء نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وقالت المنظمة في بيان لها:" في نهاية شهر ديسمبر، قدمت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 100 كرسي متحرك للأطفال في صنعاء ".

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