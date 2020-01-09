عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلى حوثيون فى محاولة تسلل فاشلة شمالى شرق تعز

الخميس 9 يناير 2020

الخليج 365

لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى مصرعهم، أمس الأربعاء، بنيران الجيش اليمنى، شمالى شرق مدينة تعز، جنوبى غرب البلاد، وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن ميلشيا الحوثى حاولت التسلل باتجاه مواقع للجيش بجهة الأربعين وأحبطتها قوات الجيش وأجبرتها على الفرار .

Advertisements

يذكر أن، اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثى باحتجاز ونهب 440 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات فى محافظات الحديدة وإب وصنعاء، منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة، غرب البلاد عقب اتفاق ستوكهوم فى 23 ديسمبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن عبدالرقيب فتح - فى بيان له، إن ميليشيات الحوثى قامت بنهب مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير فى عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، ونهب مبلغ 600 مليون ريال تابع لمنظمة الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل الأطفال فى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.