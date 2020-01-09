شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آرون: بريطانيا تدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة والسعودية باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آرون: بريطانيا تدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة والسعودية باليمن الخميس 9 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 أكد السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون،اليوم الأربعاء، إن بلاده تتابع باهتمام الأوضاع في اليمن.

وقال آرون، أن بلاده تدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آرون: بريطانيا تدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة والسعودية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.