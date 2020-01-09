شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة موسعة لإزالة العشوائيات من الشوارع بسقطرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملة موسعة لإزالة العشوائيات من الشوارع بسقطرى الخميس 9 يناير 2020 الخليج 365 شهدت محافظة أرخبيل سقطرى، أمس الأربعاء، حملة موسعة لإزالة الأبنية العشوائية في عدد من شوارع مدينة حديبو عاصمة المحافظة.

Advertisements وقامت الحملة بإزالة العشوائيات المطلة على الشوارع والأحياء السكنية في حي شارع 30. وشملت الحملة إزالة العشوائيات شارعي (24 و 14)، بالإضافة إلى فتح الشوارع الفرعية المؤدية إلى الشارع الرئيسي. وتأتي الحملة الجديدة عقب تعرض الشوارع للبناء العشوائي من قبل المواطنين، في ظل صمت من قبل السلطة المحلية في المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة موسعة لإزالة العشوائيات من الشوارع بسقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.