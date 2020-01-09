شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أردوغان يفجر مفاجئة تربك الامارات والسيسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نقلت صحيفة "حرييت" التركية، تصريحات اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يكشف فيها عدد الجنود التراك الذين تم إرسالهم إلى ليبيا.

وقال «أردوغان» إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعمًا لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا فى المعارك.

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وهو ما يمثل مفاجئة غير متوقعة لكل خصوم تركيا وفي مقدمتهم الامارات ومصر كل داعمي حفتر , حيث كان الجميع يتوقع أن ثمة الالف من المقاتلين الاتراك سوف يدفع بهم إلى القتال في تركيا .

وتابع الرئيس التركي- حسب الصحيفة- أن تركيا ستتولى مهمة التنسيق ولن يشارك الجنود فى أعمال قتالية.

على الجانب الآخر قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، خوسيب بوريل ، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وحث تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وقال بوريل للصحفيين، بعد اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، "طلبنا وقف إطلاق النار وطلبنا كذلك وقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة".

وتابع "من الواضح أن هذه إشارة إلى القرار التركي بالتدخل بقوات في ليبيا وهو ما نرفضه".