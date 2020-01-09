شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الإمارات ..فتاة غفت في سيارة الأجرة فتفاجئت بالسائق جالساً على ركبتيها!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرضت إمرأة اجنبية للتحرش بالاكراة من قبل سواق سيارة أجرة بالإمارات.

وقالت وسائل اعلام اماراتية ان إمرأة اوربية تعرضت للتحرش من سائق سيارة اجرة عندما غفت اثناء وجودها بالسيارة التي استقلتها في طريقها من مدينة دبي للإعلام إلى منزلها ، لكنها عندما استيقظت تفاجأت بالسائق يجلس بركبتيه على ركبتها ويتحرش بها .

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وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإماراتية فقد قامت الراكبة الأوربية بالصراخ ونهرت السائق وابلغت الجهة المسؤولة عنها ، والتي بدورها أبلغت الشرطة وتم ضبط السائق وإحالته إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.



وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها استقلت سيارة أجرة من منطقة دبي للإعلام مساء الأول من نوفمبر الماضي وجلست إلى جوار السائق، ثم غفت، وفوجئت بالمركبة متوقفة في منطقة تحت الإنشاء بالقرب من مقر سكنها وكان المكان موحشاً.

وفتح السائق بابها ووضع ركبته على ركبتيها وتحرش بها بلمس مناطق حساسة من جسدها ومحاولة تقبيلها، فلم تتمالك نفسها ودفعته ونهرته، فتوقف وترجل وعاد إلى كرسيه ثم أوصلها إلى مقر سكنها، وبادرت من جانبها بإبلاغ الجهة المسؤولة عنها التي أبلغت الشرطة بدورها.



من جهته قال شاهد من شرطة دبي إنه قام بتحرير البلاغ، وتم إدراج اسم المتهم والقبض عليه، وبسؤاله ادعى أن الراكبة تصرفت بلطف معه ما أثار غريزته، وحين خلدت إلى النوم أوقف عمل الكاميرا الموجودة في مقصورة المركبة، وتوجه إلى طريق مظلم وتحرش بها، فاستيقظت وصرخت فيه ما دفعه إلى التراجع وقام بتهدئتها وأوصلها إلى المكان الذي تسكن به.

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