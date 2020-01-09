 هل تعرفون من هي والدة الأمير الوليد بن طلال ..شاهدو المفاجأة بالصور

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ولدت الأميرة منى الصلح، والدة الأمير السعودي، الوليد بن طلال، في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي لأسرة الصلح وهي أحد أعرق الأسر اللبنانية ولها باع طويل في عالم السياسة.

والدها هو رياض الصلح وهو أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال وتولى رئاسة الوزراء 6 مرات وكان من أهم الأشخاص المؤثرين في تاريخ لبنان الحديث حيث كان له أثر كبير في تحقيق كيان مستقل للبنان والتخلص من الانتداب الفرنسي.

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لديها 4 شقيقات هن علياء الصلح والأميرة لمياء الصلح وبهيجة الصلح وليلى الصلح.



تعرفت على الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود لأول مرة حين كان يقوم بزيارة إلى لبنان مطلع الخمسينيات لتشد انتباهه ويقوم بطلب يدها للزواج.