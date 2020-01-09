شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ما الذي سيحدث للأمير محمد بن سلمان في 2020م .. الفلكي الشهير الذي تنبأ بمقتل ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يتنبأ بمفاجأة مزلزلة ترعب الشارع السعودي ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنبأ الفلكي اللبناني ميشال حايك بأن تشهد السعودية، العديد من الأحداث التي تتعلق في كثير منها بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد،

وكان حايك الذي اعتاد مع مطلع كل عام أن يكشف عن نبوءاته توقع أن يشهد العام المنصرم مقتل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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إذ قال على قناة "MTV": "ستصبح السعودية حديث الناس طيارة تابعة للديوان الملكي السعودي تثير القلق، بقوة يتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لجلالة الملك.. حدث في كرة القدم السعودية يرفعها للعالمية، أحد أعراس السعودية سيصبح حديث الناس.." وهو ما تداوله نشطاء على أنه تنبؤ بمقتل عبدالعزيز الفغم.

وفي هذا العام، توقع حايك عبر القناة ذاتها، أن تشهد السعودية جملة من التطورات على أكثر من صعيد، وذلك على النحو التالي.

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