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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الكويت تصعق الرئيس ترامب وتبهج قلوب المرشد الايراني والحرس الثوري وتعلن رسميا طرد القوات الامريكية وقواعدها من كل دول الخليج ( تفاصيل طارئة )

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