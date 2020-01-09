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صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيع الجزيرة ‘‘أحمد منصور’’ يباغت الجميع وينشر صور فاضحة صدمت المرشد الايراني والحرس الثوري ويجعل ترامب والسعودية يرقصون فرحا (شاهد)

سخر الإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، من "أسطورة" الصواريخ الإيرانية وخاصة الباليستية التي تهدد بها إيران بمحو أي معتدٍ.

ونشر "منصور" صورة لصاروخ باليستي إيراني تم إطلاقه فجر اليوم على قاعدة أمريكية في العراق، حيث ضل طريقه وسقط بعيدًا عن القاعدة بـ30 كيلو، كما أنه لم ينفجر.

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مذيع الجزيرة ‘‘أحمد منصور’’ يباغت الجميع وينشر صور فاضحة صدمت المرشد الايراني والحرس الثوري ويجعل ترامب والسعودية يرقصون فرحا (شاهد)

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وكتب مذيع الجزيرة :" أحد الصواريخ الباليستية الإيرانية التى أطلقت ليلة أمس باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية فى العراق ضل طريقه وسقط بعيدا عن القاعدة بحوالى 30 كيلو مترًا".

بينما قال المحلل العراقي هشام الهاشمي، إن صواريخ إيران في أربيل لم تُحدث أي حفرة لأنها فارغة من عبوات تفجيرية.

وشنت إيران هجومًا صاروخًا لا يقل عن 10 صواريخ، على قاعدتين أمريكيتين في العراق، انتقامًا لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قتل في عملية جوية أمريكية بطائرة مسيرة على مطار بغداد برفقة آخرين من قيادات الحشد الشعبي في العراق، الجمعة الماضية.