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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل الكشف عن ”الخائن” الذي سلم الامريكان معلومات دقيقة عن تحركات قاسم سليماني .. لن تصدق من يكون؟؟ (الاسم + الصورة)

رغم استخدامه لهجة التهديد والوعيد ضد الولايات المتحدة كرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي في العراق، إلا أن وثائق أميركية كشفت النقاب عن اعترافات قيس الخزعلي أثناء فترة اعتقاله من 2007 إلى 2010 عن خيانته للذين يبكي عليهما اليوم. في التفاصيل، كشفت تحقيقات أميركية أجريت مع زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق قيس الخزعلي خلال فترة اعتقاله من 2007 حتى 2010 عن مفاجآت صادمة عن إحدى أذرع إيران في العراق. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مذيع الجزيرة ‘‘أحمد منصور’’ يباغت الجميع وينشر صور فاضحة صدمت المرشد الايراني والحرس الثوري ويجعل ترامب والسعودية يرقصون فرحا (شاهد) شاهد..الرئيس العراقي صدام حسين يثلج صدور العراقيين ويرعب الايرانيين بعد قصف ايران لقاعدة امريكية في العراق …شاهد النبؤة الخارقة التي كشفها محامي صدام ورد للتو..قناة العربية تباغت الجميع وتعرض صورا هزت الحرس الثوري الايراني وصعقت المرشد الايراني ( شاهد الصورة التي صدمت كل الايرانيين ) وزير الدفاع في هذه الدولة الخليجية يباغت الجميع ويعلن رفض بقاء القوات الامريكية في بلاده ويأمربطردها..والادارة الامريكية يجن جنونها وتعلن هذا الموقف الصارم هــــــــام...قناة الجزيرة القطرية تقطع بثها لنشر هذا الخبر العاجل الذي نزل على رأس الملك سلمان كالصاعقة وارعب ولي عهد ابوظبي ( صورة +تفاصيل ) ورد للتو...الحرس الثوري الايراني يدق ساعة الصفر ويرعب الملك سلمان وولي عهده وولي عهد ابو ظبي ويحدد الهدف القادم للتدمير بالصواريخ البالستية عاجل..عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم يباغتون الجميع وينتقمون لمقتل قاسم سليماني بهذه الطريقة المرعبة التي لم يتوقعها احد ورد للتو ..شاهد فيديو فاضح لعائلة ايرانية تقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا في قلب طهران مباشرة بعد مقتل قاسم سليماني ( فيديو خادش للحياء صدم الايرانيين) وردنا الان.. أشهر 4 فلكيون عرب يتوقعون ما سيحدث لليمن خلال 2020 ..الحوثي يستهدف هذه العواصم والسيطرة ستكون لهذا الطرف وأشياء سعيدة ومخيفة ستواجه اليمنيين.. (تفاصيل صادمه) عاجل..الامارات تباغت الجميع وتوجه للسعودية طعنة غادرة وتعترف رسميا بسلطات عبد الملك الحوثي حاكما فعليا لليمن مقابل وقف التهديدات الايرانية للامارات طارق عفاش وبدعم اماراتي لا محدود يقصم ظهر الرئيس هادي ويهز كل اركان الشرعية ويلغي دورها العسكري ويباغت الجميع بقرار خطير وكارثي لم يتوقعه احد ( صورة ) Advertisements ورد قبل قليل..قرار رسمي صدر اليوم من السلطات يثلج صدور كل المغتربين اليمنيين ويمنع ترحيلهم او ترحيل عائلاتهم مهما كانت الظروف وحتى المخالفين لنظام الاقامة وردنا الان:شاهد بالصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه طعنة غادرة للسعودية والامارات ويثلج صدور الايرانيين بهذا الموقف من مقتل سليماني ( 2 صور ) عاجل: مقتل قاسم سليماني يدفع بولي العهد السعودي لإنهاء عاصفة الحزم ويطيح بالرئيس هادي وحكومته..وشخصية بارزة تتولى حكم اليمن (لن تصدق من هو ) عاجل وفي غاية الخطورة..إيران تصعق هذه الدولة وتتهمها بالمشاركة بشكل مباشر في مقتل سليماني وتتوعدها بضربة ساحقة ومدمرة تقضي عليها تماما ( ليست السعودية ) عاجل وفي غاية الخطورة.. تركيا تدخل على الخط وأردوغان يعلن: دقت طبول الحرب ولن نقف مكتوفي الأيدي.. وهذا ما سنفعله.. تفاصيل حصرية المغامسي يفجر مفاجاة مزلزلة ويصدر فتوى جديدة.. يجوز للمرأة المسلمة ممارسة ما تشاء بعد وفاة زوجها على الفور حتى وان لم تكتمل عدتها ( فيديو ) وردنا الان..تعرف علي الفتاة الامريكية التي قامت بتصفية قاسم سليماني وهذه هي وصورتها ( فيديو + اخر المستجدات ) عبد الباري عطوان.. يرعب ملوك وامراء دول مجلس التعاون الخليجي ويفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا ماسيحدث في الخليج عام 2020م.. فيديو صادم ليست أمريكا ولا بريطانيا..الشهيد إبراهيم الحمدي يقدم للسعودية خدمة عظيمة وهدية لا تقدر بثمن ويمنحها طريقة فريدة لمواجهة الحوثيين والايرانيين..لن تصدق كيف حدث ذلك واعتقلته القوات الأميركية على خلفية اتهامه بقيادة ميليشيات معادية للقوات متعددة الجنسيات في العراق بقيادة الولايات المتحدة، وتورطه في تهريب الأسلحة من إيران، وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، واقتحام مجلس محافظة كربلاء (في 2007)."، وفق التحقيقات التي رفعت القيادة المركزية للولايات المتحدة "سينتكوم" عن سريتها في 2018. أسماء ضباط وطرق التعاون

وأظهرت التحقيقات التي كشفت عنها "سينتكوم"، تعاونا كبيرا من قبل الخزعلي الذي وفر معلومات خلال جلسة التحقيق الأولى، حول شكل التعاون بين الميليشيات الشيعية والحرس الثوري الإيراني وطرق التدريب وأسماء الضباط الإيرانيين. وأقر الخزعلي خلال التحقيقات، بأن أعضاء جيش المهدي الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتائب حزب الله قد تلقوا تدريبا ودعما عسكريا من مصادر إيرانية، إضافة إلى تلقي أعضاء منظمة بدر تدريبات في إيران. واعترف الخزعلي أنه قابل ضابطين إيرانيين من أصل خمسة تابعين للحرس الثوري، كانوا يساعدون في تسهيل تدريب المجموعات العراقية المسلحة، وقد كشف الخزعلي للمحققين عن الأسماء التي يعمل بها هؤلاء الضباط، إضافة إلى تفاصيل عن عملية التدريب. كما كشف الخزعلي للمحققين الأميركيين عن اسم معسكر لتدريب المجموعات العراقية يدعى "معسكر الإمام خامنئي"، من أصل ثلاثة معسكرات شمال طهران. وأوضحت التحقيقات أن مشرفي التدريب في هذه المعسكرات كلهم إيرانيون يتحدثون الفارسية، وتتم ترجمة تعليماتهم إلى العربية.

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