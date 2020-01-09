شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..الرئيس العراقي صدام حسين يثلج صدور العراقيين ويرعب الايرانيين بعد قصف ايران لقاعدة امريكية في العراق …شاهد النبؤة الخارقة التي كشفها محامي صدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد..الرئيس العراقي صدام حسين يثلج صدور العراقيين ويرعب الايرانيين بعد قصف ايران لقاعدة امريكية في العراق …شاهد النبؤة الخارقة التي كشفها محامي صدام

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