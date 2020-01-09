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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..قناة العربية تباغت الجميع وتعرض صورا هزت الحرس الثوري الايراني وصعقت المرشد الايراني ( شاهد الصورة التي صدمت كل الايرانيين )

تظهر الصور إحدى صواريخ ايران التي فشلت في الوصول إلى قاعدة عين الأسد للقوات الأميركية حيث عثر على الصاروخ دون أن ينفجر قبل الوصول لهدفه بمسافة 30 كيلومتر تقريباً .

وسبق أن عرضت فضائية "العربية" السعودية لقطات من موقع سقوط الصواريخ االباليستية الإيرانية في القاعدة الأمريكية بالعراق "عين الأسد"، مشيرة إلى أنها أول صور تصل تظهر لحطام الصواريخ، التي انطلقت فجر اليوم من قاعدة كرمن شاه باتجاه قاعدة عين الأسد الأمريكية ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. محلل سياسي: الحكومة العراقية احتفلت بقصف إيران للقاعدة الأمريكية| فيديومحلل سياسي: الحكومة العراقية احتفلت بقصف إيران للقاعدة الأمريكية| فيديواستفادة إيران من اغتيال سليمانياستفادة إيران من اغتيال سليماني

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وكان التلفزيون الإيراني أكد أن الحرس الثوري الإيراني هو المسئول عن تنفيذ الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق، اليوم الأربعاء، والتي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار العراقية، غربي البلاد بـ 6 صواريخ باليستية. وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية، التي تتمركز بها القوات الأمريكية.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، فإن صواريخ باليستية، استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية التي تتمركز بها القوات الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي ضد الإرهاب، في ناحية البغدادي، غربي الأنبار، غرب العراق. ونقلت قناة سكاي نيوز الإماراتية عن مصدر أمني قوله، إنه تم استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بـ 9 صواريخ.

وتم تداول مقطع الفيديو يظهر سقوط صواريخ، وقال مغردون على موقع "تويتر": إنه للقصف الذي استهدف القاعدة الأمريكية. وتتمركز القوات الأمريكية مع المستشارين، في قاعدة "عين الأسد" الجوية، التي تعتبر ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق، بعد قاعدة "بلد" في صلاح الدين، شمال بغداد.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية بمحافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.