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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال اجتماع موسع.. مناقشة الأوضاع الأمنية في مديرية الريدة وقصعير
الخميس 9 يناير 2020
الخليج 365
ناقش اجتماع عقد أمس الأربعاء، بمدينة الريدة الشرقية بمديرية الريدة وقصعير، الأوضاع الأمنية وآخر المستجدات في المديرية.
وشدد الاجتماع، على ضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والانضباط والالتزام باللوائح والقوانين.
وأكد على أهمية متابعة ظاهرة إطلاق النار بالمديرية ومنع انتشارها ، وضرورة رفع اليقظة الأمنية والضرب بيد من حديد ضد من يحاول زعزعة الأمن وتشويه المديرية.
واتفق الاجتماع على ضرورة تفعيل الإجراءات والمعالجات الأمنية خلال الأيام المقبلة، وتوحيد الجهود في هذه المرحلة الدقيقة لتثبيت الأمن والاستقرار في المديرية.
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