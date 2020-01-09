- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل..القوات الجنوبية تتصدى لهجوم حوثي في الفاخر وخسائر بصفوف المليشيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل..القوات الجنوبية تتصدى لهجوم حوثي في الفاخر وخسائر بصفوف المليشيات
الخميس 9 يناير 2020
الخليج 365
تمكنت القوات الجنوبية منذ قليل، من التصدي لهجوم حوثي شنته المليشيات الإرهابية على مواقع تبة عثمان وحبيل العبدي وباب غلق بالفاخر .
وكشفت مصادر عسكرية، أن القوات الجنوبية كبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما تمكنت من إحراق طاقم عسكري للمليشيات.
وأضافت المصادر، أن المواجهات مازالت مستمرة حتى اللحظة ولكن بشكل محدود.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..القوات الجنوبية تتصدى لهجوم حوثي في الفاخر وخسائر بصفوف المليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.