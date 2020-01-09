عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل..القوات الجنوبية تتصدى لهجوم حوثي في الفاخر وخسائر بصفوف المليشيات

الخميس 9 يناير 2020

الخليج 365

تمكنت القوات الجنوبية منذ قليل، من التصدي لهجوم حوثي شنته المليشيات الإرهابية على مواقع تبة عثمان وحبيل العبدي وباب غلق بالفاخر .

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وكشفت مصادر عسكرية، أن القوات الجنوبية كبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما تمكنت من إحراق طاقم عسكري للمليشيات.

وأضافت المصادر، أن المواجهات مازالت مستمرة حتى اللحظة ولكن بشكل محدود.