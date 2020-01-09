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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العثور على مخبأ سري للقاعدة لتخزين المتفجرات والذخائر بالمكلا صور الخميس 9 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 عثرت الأربعاء، الأجهزة الأمنية بحضرموت، على أحد مخابئ المتفجرات التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي خلال سيطرته على مدينة المكلا في 2015.

Advertisements وقامت الأجهزة الأمنية، بإرسال وحدة هندسية متخصصة لفحص المكان ونقل ما فيه من محتويات. وتأتي العملية بعد معلومات استخباراتية للأجهزة الأمنية حيث تم التعرف على المخبأ الذي استخدمه التنظيم الإرهابي في تخزين المتفجرات والقذائف.

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