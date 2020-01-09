شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الجزيرة تقطع بثها وتنقل أخبار عاجلة عن عبدالملك الحوثي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قطعت قناة الجزيرة القطرية، بثها الرسمي قبل لحظات، لنقل كلمة عاجلة لزعيم مليشيا الحوثي، عبد الملك الحوثي.

ووفقا لمتابعة "أحداث نت"، كانت قناة الجزيرة في تغطية مباشرة مع عدد من مراسليها للوقوف على تبعات القصف الإيراني على قواعد أمريكية في العراق فجر اليوم الأربعاء.

وأظهرت القناة اهتماما بالغا بكلمة عبدالملك الحوثي والذي تحدث فيها عن آخر التطورات زاعما رفضه لأي انتهاك أمريكي لسيادة العراق في حين تغافل عن الانتهاك الإيراني لسيادة العراق في الوقت ذاته.

وأوردت القناة أخبار عاجلة للحوثي، أكد فيها أن أمريكا باغتيالها سليماني تجاوزت كل الاعتبارات بما في ذلك استقلال العراق، وأنه لا يمكن السكوت أمام الهجمات الأمريكية وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة.

كما قال الحوثي وفقا لقناة الجزيرة، بأن "أمريكا لم تحترم العراق كدولة فهي تتعامل مع دول المنطقة باستباحة كاملة، وأن العملاء الموالون لأمريكا في المنطقة حاولوا تجريد الشعب الفلسطيني من قوته".. مؤكدا على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة الإسلامية من أجل التصدي للهجمة الأمريكية والصهيونية وفق وصفه.