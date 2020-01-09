شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد كيف تصرف مذيعو قناة الجزيرة عندما تفاجأو بظهور "توم وجيري" على الشاشة وهم يقدمون الأخبار .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت قناة الجزيرة الرياضية بتنفيذ مقالب مضحة مع عددا من مذيعيها على الهواء مباشرة . واظهرت المقالب التي رصدها موقع "صوت المغتربين" ، عددا من مذيعي النشرة الرياضية وهم في حالة ارتباك وغير مصدقين ما يحدث . --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • شاهد كيف تصرف مذيعو قناة الجزيرة عندما تفاجأو بظهور "توم وجيري" على الشاشة وهم يقدمون الأخبار .."فيديو" Advertisements • هل تذكرون الرئيس العراقي السابق صدام حسين ..شاهدو هذا الفيديو النادر الذي سيبكي عند مشاهدته كل حكام العرب --------------------------------- نترككم مع الفيديو لتستمتعو بما حدث :

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