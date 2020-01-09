شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعرض لمحاولة اغتيال صباح يوم امس الاربعاء . ولم تكشف تلك التغريدات عن طبيعة العملية التي تعرض لها الرئيس المصري ، وموقعها ، لكنها زعمت ان الرئيس السيسي تعرض لاصابات خطيرة ادخل على اثرها العناية المركزة ، وسط تكتم كبير على الحادثة. --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • شاهد كيف تصرف مذيعو قناة الجزيرة عندما تفاجأو بظهور "توم وجيري" على الشاشة وهم يقدمون الأخبار .."فيديو" Advertisements • هل تذكرون الرئيس العراقي السابق صدام حسين ..شاهدو هذا الفيديو النادر الذي سيبكي عند مشاهدته كل حكام العرب --------------------------------- وبعد البحث والتأكد من تلك الحسابات التي نشرت الخبر اتضح انه تم انشاءها حديثا ومن المرجح انها تتبع جهة معينة تسعى لإثارة الشارع المصري.

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