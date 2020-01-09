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صنعاء - ياسمين الخيامي - هــــــــام...قناة الجزيرة القطرية تقطع بثها لنشر هذا الخبر العاجل الذي نزل على رأس الملك سلمان كالصاعقة وارعب ولي عهد ابوظبي ( صورة +تفاصيل )

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كانت هذه تفاصيل خبر هــــــــام...قناة الجزيرة القطرية تقطع بثها لنشر هذا الخبر العاجل الذي نزل على رأس الملك سلمان كالصاعقة وارعب ولي عهد ابوظبي ( صورة +تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.