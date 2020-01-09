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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير الدفاع في هذه الدولة الخليجية يباغت الجميع ويعلن رفض بقاء القوات الامريكية في بلاده ويأمربطردها..والادارة الامريكية يجن جنونها وتعلن هذا الموقف الصارم

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