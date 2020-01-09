بتكلفة مليون دولار.. مناقصة مشاريع بشبوة في قطاعي الكهرباء والتعليم الجامعي

أقرت لجنة المناقصات بمحافظة شبوة، برئاسة المحافظ محمد بن عديو، إنزال مناقصات عامة في قطاعي الكهرباء والتعليم الجامعي بتكلفة تتجاوز مليون دولار.

حيث أقرت بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد ربه هشلة، إنزال الاعلان عن المناقصة الخاصة بشراء مواد وقطع غيار وزيوت لمحطة كهرباء شبوة، والاعلان عن مناقصة مشروع المرحلة الأولى من مبنى كلية التربية بالمحافظة.

وأقرت اللجنة إعادة النظر في عروض شراء مختبر لقسم اللغة الانجليزية بكلية التربية، ووافقت على تركيب منظومة رقابة الكترونية على مبنى فرع البنك المركزي.

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وأحالت اللجنة طلبات واحتياجات مستشفيي حبان وواسط بمرخة السفلى للجنة طبية مختصة تتولى دراسة الطلبات وتقديم عروض اسعار بها.

وشدد المحافظ على ضرورة ضبط عملية تحصيل الموارد المالية للكهرباء وتسخيرها لمواجهة احتياجاتها الاساسية.

وحث اللجنة المختصة بالمشاريع بضرورة الاسراع في انجاز مصفوفة المشاريع التنموية التي سيتم تمويل تنفيذها من حصة مبيعات النفط.