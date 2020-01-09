حملة لإزالة البناء العشوائي في الشوارع الرئيسية والفرعية بأرخبيل سقطرى

نفذ مكتب الأشغال العامة بمحافظة أرخبيل سقطرى، الأربعاء، حملة إزالة البناء العشوائي من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة حديبوه، عاصمة المحافظة، بتوجيهات من المحافظ رمزي محروس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمحافظ محروس، فقد نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق، حملة إزالة البناء العشوائي المطل على الشوارع الأحياء السكنية في حي شارع 30 بالعاصمة حديبو، بحضور الوكيل رائد الجريبي و مدير أمن المحافظة العقيد فائز الشطهي.

وتهدف الحملة إلى إستكمال تنفيذ المخططات العمرانية لشوارع الرئيسيه في حي شارع 30، وإزالة منه الاستحداتاث العشوائية.

تأتي هذه الحملة عقب تعرض الشوارع للبناء العشوائي من قبل المواطنين، في ظل غياب لدور الجهات المختصة سابقاً.

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وشملت الحملة شارعي (24 و 14) وازالة منه البناء العشوائي وفتحت الشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع الرئيسي المسمى بشارع 30، كما نظمت فيه الشوارع تأهيلاً لحركة النقل والخدمات المجتمعية.

وأوضح مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة الأستاذ عبدالسلام الجمحي، إلى أن الحملة تستهدف الأماكن التي وقع بها البناء العشوائي وفق وحدات الجوار.

ومن جانب آخر أشار مدير عام مكتب العقارات بالمحافظة الأستاذ جميل ديموري، الى أهمية تنفيذ المخططات العمرانية وفتح الشوارع الفرعية التي تخدم مصلحة العامة ومصلحة والمواطن بشكل خاص.

واكد "ديموري" أن فتح شوارع الفرعية تساهم في إيصال الخدمات مجتمعية للشوارع الفرعية بين الأحياء السكنية وتسهل حركة التنقل.