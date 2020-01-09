اللواء الثاني حماية رئاسية يدشن العام التدريبي بعرض عسكري

دشنت قيادة اللواء الثاني حماية رئاسية، اليوم الثلاثاء، العام التدريبي والقتالي والعمليات الجديد 2020.

وخلال الحفل، أشاد قائد اللواء الثاني حماية رئاسية العميد الركن عبدالحكيم دوكم، بالمعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال اللواء..

ودعا الجميع إلى رص الصفوف وتجاوز العراقيل للمضي في تنفيذ المهام الوطنية.

وشدد على أهمية تعميق مبدأ الولاء الوطني والوحدة الوطنية في صفوفهم باعتبارهم رمز قوة الوطن وأساس الأمن والاستقرار..

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وأكد على أهمية العام التدريبي الحالي في رفع كفاءة منتسبي اللواء في مختلف المستويات والبدء بتنظيم دورات تخصصية متنوعة لتنمية مهارات منتسبي اللواء في مختلف المجالات.

وقال العميد دوكم: "إننا على العهد باقون وعلى درب الأحرار سائرون وجاهزون لتنفيذ كل المهام الموكلة من القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، بكل تفاني وشموخ".

وقدم منتسبو اللواء عرضًا عسكريًا عكسوا خلاله ما تلقوه من مهارات وخبرات خلال برامج وحصص التدريب والتأهيل المختلفة خلال العام الماضي، مؤكدين جاهزيتهم القتالية والمعنويات العالية.





المصدر: وكالة سبأ

