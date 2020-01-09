شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يفاجئ الجميع ويكشف عن اخطر نقطة تخللت كلمة الرئيس الامريكي "دونالد ترامب"ستثير قلق السعودية وتمنح الضوء الاخضر لإيران ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الاعلامي السوري الشهير " فيصل القاسم " تغريدة مثيرة علق فيها على جزئية تخللت بيان الرئيس الأمريكي " ترمب " اليوم . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "هل لاحظتم أن ترمب أكد في كلمته قبل قليل ان امريكا لم تعد بحاجة مطلقاً لنفط الشرق الاوسط. والترجمة لهذا الكلام: ايها العرب إذا اردتم ان نحمي لكم نفطكم من التهديد الايراني، عليكم أن تدفعوا بالتي هي احسن. انتظروا تهديدات ايرانية جديدة لمنابع النفط في المنطقة بعد كلمة ترمب..الله يستر". جديد "الخليج 365" Advertisements

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