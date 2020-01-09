شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة من العيار الثقيل...مدير أجنبي يسيء تعامله مع مواطنة شابة تعمل لديه..."شاهد بالفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعل مقطع فيديو غضب المواطنين، عقب انتشاره؛ حيث أقدم أجنبي يعمل في أحد الأماكن بالمملكة على تصوير مواطنة شابة دون رضاها. جديد "الخليج 365" Advertisements وأظهر الفيديو، الأجنبي وهو يسيء تعامله مع الفتاة الشابة ومحاولة تصويرها دون رضاها؛ فيما أبدت استياءها ولكنه استمر في تصويرها؛ في مشهد أشعل غضب المواطنين الذين طالبوا بمحاسبته.

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