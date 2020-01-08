المليشيات تدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات الضالع لتعويض خسائرها البشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

الضالع - الخليج 365

دفعت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهات القتال ضد القوات الجنوبية المشتركة في محافظة الضالع لتعويض خسائرها البشرية التي تكبدتها خلال الأيام الماضية .



وذكرت مصادر ميدانية اليوم الأربعاء أن تعزيزات جديدة تحشدها المليشيات من ذمار وإب، ويتم تجميعها في مديرية السدة بمحافظة إب قبل توجيهها إلى جبهات شمال الضالع المحتدمة.

وكشفت المصادر عن تعرضت حشود وتعزيزات زجت بها المليشيات مؤخراً إلى جبهات باب غلق والفاخر والجب وبتار لهزائم كبيرة وخسرت المليشيات العشرات بينهم قيادات ميدانية كبيرة خلال أيام قلائل، فيما أسميت "معركة ثأر الصمود" انتقاما لضحايا القصف الصاروخي على ملعب الصمود بمدينة الضالع الأسبوع الماضي.

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وحررت القوات الجنوبية المشتركة والمقاومة مواقع جديدة غربي الفاخر، فيما سقطت قيادات حوثية من إب وصعدة في جبهات بتار الجب وباب غلق.

واستطاع أحد جنود اللواء الأول صاعقة بالقوات الجنوبية، عصر الأربعاء، إسقاط طائره تجسس بدون طيار في قرية القرين العقلة بمحافظة الضالع.

ولجأت المليشيات تحت نزيف الزحوف والهجمات الفاشلة إلى الضرب العشوائي بالقذائف الصاروخية والمدفعية على القرى والمناطق الآهلة واستهداف المعسكرات بالصواريخ الباليستية، حيث سقط وأصيب عشرات الجنود يوم الثلاثاء جراء قصف صاروخي على معسكر الصدرين الخاص باللواء الرابع احتياط، في مريس، والتابع لمحور إب.

وخلفت المليشيات جثث الصرعى من مقاتليها في ميادين وشعاب المواجهات، وأظهرت صور حصل عليها نيوزيمن، جثثا متناثرة في مساحات خالية بالفاخر وبتار.