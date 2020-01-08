شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز: إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 اسقط الجيش الوطني فجر اليوم بتعز طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة سبأ الشرعية إن أبطال الجيش الوطني في اللواء 17 مشاه تمكنوا من رصد الطائرة المسيرة التابعة للمليشيا أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش في جبهة الضباب، وجرى إسقاطها.

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