شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة الجزيرة تفاجى الجميع وتوقف كل برامجها وتنقل هذا الخبر العاجل عن عبدالملك الحوثي ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأظهرت القناة اهتماما بالغا بكلمة عبدالملك الحوثي والذي تحدث فيها عن آخر التطورات زاعما رفضه لأي انتهاك أمريكي لسيادة العراق في حين تغافل عن الانتهاك الإيراني لسيادة العراق في الوقت ذاته. جديد "الخليج 365" Advertisements وأوردت القناة أخبار عاجلة للحوثي، أكد فيها أن أمريكا باغتيالها سليماني تجاوزت كل الاعتبارات بما في ذلك استقلال العراق، وأنه لا يمكن السكوت أمام الهجمات الأمريكية وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة. كما قال الحوثي وفقا لقناة الجزيرة، بأن "أمريكا لم تحترم العراق كدولة فهي تتعامل مع دول المنطقة باستباحة كاملة، وأن العملاء الموالون لأمريكا في المنطقة حاولوا تجريد الشعب الفلسطيني من قوته".. مؤكدا على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة الإسلامية من أجل التصدي للهجمة الأمريكية والصهيونية وفق وصفه.

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