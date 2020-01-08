شاهد ...كيف علق الصحفي اليمني "فتحي بن لزرق" على قصف ايران على القواعد الامريكية...وبماذا وصف العرب؟ وهل صدقت نبؤة "محامي صدامكم"

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عدن - ياسمين التهامي - وصف الصحفي اليمني “فتحي بن لزرق” الضربة الإيراني للقواعد الامريكية في العراق، بأنها اغرب ضربة في تاريخ الانسانية. حيث قال: الضربةالايرانية للقاعدة الأمريكية في العراق ستكون اغرب ضربة عسكرية في تاريخ الانسانية. جديد "الخليج 365" Advertisements واضاف عشرات الصواريخ تسقط دون ان تخلف قتيل واحد. واختتم بقوله: مغفل من يظن ان ثمة معركة يمكن ان تندلع بين ايران وامريكا، ابتدأ من مقتل سليماني الى الضربة الايرانية لايعدو الامر كونه تبادل ادوار والمُستغفلون عرب.الجدير بالذكر ان محامي صدام قد قال مثل هذا القول في مقابله له مع العربية منذ سنوات طويلة.

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