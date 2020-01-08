شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بسبب طبول الحرب التي اعلتها ايران..الملك سلمان يباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي ويتخذ هذا القرار الحاسم الذي صدم الايرانيين واربك كل حساباتهم والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر.



وقال وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر: إن "هذا الاجتماع يأتي لتسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشار إلى إن المملكة ستقر ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، خلال اجتماعها اليوم مع وزراء خارجية العرب.

وأوضح الوزير السعودي أن "ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية وخليج عدن سيرفع للقادة في اجتماع القمة الذي سيدعو إليه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأكد الأمير فيصل حرص المملكة على "التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات والمخاطر".

وتجتمع الدول السبع لمواجهة التدخلات الأجنبية في ذلك الممر المائي الإستراتيجي، بعد بروز تغوّلات إيرانية في السنوات الأخيرة.

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