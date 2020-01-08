هل تذكرون الرئيس العراقي السابق صدام حسين ..شاهدو هذا الفيديو النادر الذي سيبكي عند مشاهدته كل حكام العرب

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو نادر للرئيس العراقي صدام حسين ، وهو يتحدث إلى القاضي الذي يقوم بمحاكمته . ويقول صدام حسين بالفيديو المتداول موجها خطابة للقاضي ، انا اخوك العراقي ، ما اخاف من الاعدام ، وانا هنا ادافع عنكم وليس عن صدام حسين . --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • شاهد : قناة الجزيرة تعمل مقالب على الهواء مع عددا من مذيعيها المشاهير .. "فيديو الموسم" • “وداعاً” لجميع المنشطات .. هذا النبات الطبيعي الموجود في كلّ بيت يقوّي قدرتك الجنسية بشكل خيالي Advertisements • قل وداعًا للشعر الأبيض .. هذه الطريقة البسيطة ستعيد شبابك وتنسيك الشيب إلى الأبد .. شاهد --------------------------------- واعترض صدام حسين خلال الجلسة على عدم توقيف المحاكمة اثناء دخول وقت الصلاة ، مؤكدا للقاضي ان حق الله لا يؤجل . شاهدو الفيديو :

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