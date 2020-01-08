شكرا لمتابعة خبر عن ورد قبل قليل..قرار رسمي صدر اليوم من السلطات يثلج صدور كل المغتربين اليمنيين ويمنع ترحيلهم او ترحيل عائلاتهم مهما كانت الظروف وحتى المخالفين لنظام الاقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد قبل قليل..قرار رسمي صدر اليوم من السلطات يثلج صدور كل المغتربين اليمنيين ويمنع ترحيلهم او ترحيل عائلاتهم مهما كانت الظروف وحتى المخالفين لنظام الاقامة

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