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صنعاء - ياسمين الخيامي - طارق عفاش وبدعم اماراتي لا محدود يقصم ظهر الرئيس هادي ويهز كل اركان الشرعية ويلغي دورها العسكري ويباغت الجميع بقرار خطير وكارثي لم يتوقعه احد ( صورة )

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