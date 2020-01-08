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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: مقتل قاسم سليماني يدفع بولي العهد السعودي لإنهاء عاصفة الحزم ويطيح بالرئيس هادي وحكومته..وشخصية بارزة تتولى حكم اليمن (لن تصدق من هو )

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