اب..مليشيا الحوثي تفرض اتاوات مالية لدعم فعاليات تأبين قاسمي

فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية، بمحافظة إب، وسط اليمن، جبايات وإتاوات مالية على محلات تجارية، لدعم فعاليات تأبين وعزاء بالصريع في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وقالت مصادر محلية، إن لجان تابعة للمليشيات الحوثية باشرت منذ الاثنين، فرض جبايات على المحلات التجارية في عدد من البلدات بالمحافظة، لدعم فعاليات تأبينيه تعتزم المليشيا إقامتها تنديداً بمصرع الجنرال الإيراني قاسم السليماني، الذي لقي حتفة مع قيادات في الحشد الشعبي اثر غارة جوية للطيران الامريكي بالعراق الجمعة الماضية.



بموازاة ذلك جاب بعضاً من مسلحي المليشيا، منازل مواطنين في مديرية النادرة وفرضوا على المواطنين دفع مبلغ ألفين ريال عن كل منزل لذات السبب.



وتواصل مليشيا الحوثي فرضت جباياتها المالية على أبناء المحافظة تحت مسميات وذرائع مختلفة في عملية نهب منظمة لأموال لمواطنين منذ خمس سنوات من الانقلاب.



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