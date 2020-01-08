شاهد : لحظة اغتيال ‘‘ترامب’’ انتقامًا لمقتل ‘‘سليماني’’ (فيديو صادم)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مقطع فيديو، يحاكي محاولة لاغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب كرسالة له بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بغارة أمريكية في العراق الجمعة الماضية.

ويظهر في الفيديو المتداول الذي أحدث ضجة وتداوله النشطاء بشكل موسع، شخص ملثم يحمل السلاح ثم يفتح النار على الرئيس ترامب وهو يلقي كلمة ليقع على الأرض ويحدث توتر وتعلو الأصوات في المكان.

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