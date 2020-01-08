مصرع تسعة حوثيين في انفجار مخزن اسلحة بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش، ان تسعة من ميليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم في انفجار مخزن للأسلحة في محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن .



وذكر الدبيش في تصريحات لوكالة الاناضول، ان الإنفجار اسفر عن اصابة 23 آخرون .. مشيراً إلى أن الإنفجار وقع في مخازن سلاح تابعة لقوات خفر السواحل الواقعة في ميناء الصليف، شمالي مدينة الحديدة .

وأفاد الدبيش، نقلًا عن مصادر طبية في الحديدة، بوصول جثامين القتلى إلى أحد مستشفيات المدينة، فيما تم نقل عدد من المصابين بإصابات خطيرة إلى العاصمة صنعاء.

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وعزا الضابط في الجيش اليمني، الانفجارات إلى "سوء التخزين وتكدس الأسلحة بما فيها صواريخ طويلة وقصيرة المدى واحتكاكها مع بعضها البعض، دون الأخذ بقوانين السلامة والتخزين".

وأوضح، أن "الانفجارات تسببت في دمار كبير لتلك المواقع التي تستخدمها مليشيات الحوثي في تخزين الأسلحة".

وقال الدبيش، إن "أصواتا غريبة أحدثتها الانفجارات، مما يدل على دخول أسلحة جديدة وغير معروفة في تلك المخازن، خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن القوات المشتركة رصدت خلال الأيام القليلة الماضية، تحركات مشبوهة لقوارب صيد "مدنية"، على متنها أسلحة وذخائر بالقرب من ميناء "الصليف" بالحديدة.

وذكر أن مليشيات الحوثي منعت البعثة الأممية المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، من الوصول إلى موقع الانفجارات للتحقق من أسبابها وحصر أضرارها.