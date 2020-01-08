أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية ليوم الاربعاء .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الاربعاء الموافق 8 يناير 2020، وهي كالتالي:

قصف حوثي يطال مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/449275/ القوات الحكومية تسقط طائرة حوثية مسيرة غرب تعز https://www.elyamnelaraby.com/449288/ الداخلية: تدشين صرف مرتبات منتسبي القوات الخاصة والنجدة وفروعهما https://www.elyamnelaraby.com/449301/ خاص.. محسوبون على الإخوان بتعز يفرضون رسوما على الناقلات دون سندات رسمية https://www.elyamnelaraby.com/449312 فضيحة من العيار الثقيل.. قيادات الإخوان بتعز تتسابق على نهب أراضي الأوقاف "خاص" https://www.elyamnelaraby.com/449317/ بالصورة.. فتاة تقود دراجة نارية في إب تثير جدلا بمواقع التواصل https://www.elyamnelaraby.com/449319/ خاص.. الإصلاح بتعز يمنح موجها بالتربية رتبة ويعينه مديرا لقسم شرطة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/449328/ نتيجة الحس العالي.. العسكرية الثانية تعثر على عن أحد مخابئ المتفجرات التابع للقاعدة بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/449329/ المجلس الانتقالى الجنوبي يتعهد باستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة https://www.elyamnelaraby.com/449340/ خبير عسكري لـ"الخليج 365": ترامب ضيق الخيارات على إيران والمواجهة العسكرية انتهت وبقي الاستثمار للحدث https://www.elyamnelaraby.com/449341 البركاني : إيران تسعى لزعزعة الامن والإستقرار في المنطقة https://www.elyamnelaraby.com/449342/ نشطاء يمنيون وعرب يحذرون من مخططات #تحالف_الشر_ايران_قطر_تركيا https://www.elyamnelaraby.com/449344/ افتتاح مقر ديوان الهيئة العامة لحماية البيئة في عدن https://www.elyamnelaraby.com/449346 الجعدي : لسنا في موقف ضعيف يعجزنا الرد على استفزاز ميليشيات الاصلاح https://www.elyamnelaraby.com/449351

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