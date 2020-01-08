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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي : لسنا في موقف ضعيف يعجزنا الرد على استفزاز ميليشيات الاصلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
عدن - الخليج 365
أكد مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن المجلس قادر على الرد على إستفزازات ميليشيا الإصلاح ولكنه يحترم العهود مع التحالف العربي .
وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "لسنا في موقف ضعيف بحيث يعجزنا الرد على استفزازات مليشيات الإصلاح الإرهابية ، نحن حتى الآن نحترم عهودنا مع التحالف كوننا صادقين واصحاب حق وقضية ولدينا القدرة الكافية لحماية حقنا وقضيتنا" .
وأضاف "لكننا لا نلتزم بشيء ثم نفعل شيئا آخر معاكس له ، ان ذلك خيانة ويتعارض كليا مع قيمنا" .
وتواصل ميليشيا حزب الاصلاح استفزاز الجنوبيين من خلال تحركاتها المشبوهة في شبوة ومحاولتها المستمرة إجتياح محافظة أبين على الرغم من اتفاق الرياض نص على إنسحاب القوات التي اجتاحت شبوة الى مواقعها وثكناتها السابقة .
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