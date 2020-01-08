الجيش الليبي يوسع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وسع الجيش الليبي منطقة الحظر الجوي فوق العاصمة الليبية، طرابلس، لتشمل مطار معيتيقة الدولي، بدءا من الأربعاء، وذلك في مؤشر يدل على تقدم المعارك نحو قلب العاصمة.



ودعا المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، بيان مصوّر كل شركات النقل الجوي إلى الالتزام بهذا القرار والتقيّد التام به من أجل عدم تعريض طائراتها إلى خطر التدمير.

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وحظر الجيش الليبي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي حركة الطيران فوق منطقة العمليات العسكرية بطرابلس، لكنّه استثنى مطار معيتيقة نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.

ميدانيا، سيطرت قوات الجيش الليبي، الأربعاء، على منطقة بوقرين القريبة من مدينة مصراتة، بشكل كامل، بعد مواجهات عنيفة مع قوات الوفاق، وذلك بعد ساعات على سيطرتها على منطقتي الوشكة غرب سرت والهيشة الواقعة شرق مصراتة.