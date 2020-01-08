شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : برئاسة "بن زايد" وفد عسكري إماراتي يصل العاصمة اليمنية صنعاء.."تفاصيل مثيرة للزيارة السرية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل وفد عسكري إماراتي إلى صنعاء لبحث الوضع في المنطقة مع مليشيا الحوثي الانقلابية، بعد مصرع قائد فيلق القدس " قاسم سليماني، بضربة جوية أمريكية الجمعة بالقرب من مطار بغداد.

وذكرت مصادر خاصة لـ " أحداث نت " أن الوفد الأماراتي برئاسة طحنون بن زايد، قام أمس الأول بزيارة سرية إلى صنعاء ، التقي خلالها برئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وعضو المجلس محمد علي الحوثي.

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وأضافت المصادر بأن الجانبان ناقش قضية ما اسمه "الاعتداء الأمريكي السافر على إيران والعراق " وكيفية الرد عليها دون المساس بالمصالح الإماراتية .

وكشفت المصادر في سياق تصريحها لـ " أحداث نت " عن قيام الوفد الأماراتي بتسليم الجانب الحوثي بنك أهداف إمريكية وسعودية في اليمن وقطر والبحرين الأحمر والعربي.

وتأتي الزيارة السرية للوفد الإماراتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، بالإضافة إلى سعي إيران ومليشياتها في العراق ولبنان واليمن، للرد العسكري على مقتل "سليماني"

ومؤخرا كشفت مصادر موثوقة ل”إمارات ليكس” عن خطة وضعها ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات بما يشكل تحول إجباري في سياساته تجاه إيران.

يأتي ذلك ليحمل طعنة غادرة وجهها بن زايد إلى حلفائه في السعودية التي تريد دائما التصعيد ضد إيران، فضلا عن غضب الرياض من قرار أبو ظبي التصعيد العسكري ضد الحكومة الشرعية في اليمن ، ومحاولة احتلالها لجزيرة سقطرى اليمنية.

يذكر أنه سبق هذه الزيارة السرية إلى صنعاء، زيارات عدة، سرية وعلنية لوفود إماراتية إلى إيران العام المنصرم أبرمت خلالها العديد من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والاستثمارية بين أبو ظبي وطهران.