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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مقر ديوان الهيئة العامة لحماية البيئة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
عدن - الخليج 365
افتتح القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مقر ديوان الهيئة العامة لحماية البيئة في العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد شدد الشرجبي على تفعيل عمل نقاط الاتصال مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمشاريع المتعلقة بالجانب البيئي.
وأكد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للهيئة لتفعيل عملها وممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن لاسيما وان هناك العديد من المشاكل البيئية التي ينبغي التصدي لها ووقف التعدي علي المحميات الطبيعية واستعادة اعمال الحماية اللازمة واستكمال اعلان المحميات الطبيعية المؤهلة للإعلان.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي، الخطوات التي تمت لتفعيل دور الهيئة ودعم فروعها في المحافظات والعلاقات الثنائية والدولية مع الجهات ذات الصلة بنشاط الهيئة، مؤكدا استكمال كافة الترتيبات اللازمة لاستعادة الهيئة دورها في حماية البيئة وفقا لقرار انشائها.
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